Алексей Ягудин: «Прокаты мне неинтересны. Я хочу турниров, но не очень верю в проведение чемпионата Европы и мира»

Олимпийский чемпион и комментатор Первого канала Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от нового сезона в фигурном катании и отсутствии интереса к контрольным прокатам сборной России, который состоятся 12 — 13 сентября.

— Настолько стало популярно фигурное катание, что из разряда покатушек прокаты превратились в событие. Хорошо, что федерация их проводит, у спортсменов будет лишняя проверка. Я жду сезона, пусть его начало не такое красочное, но, может, мы еще раскачаемся. Хотя я не верю в проведение чемпионата Европы и мира. Мир еще возможен как-то без зрителей, Европа — нет. При том, что я полнейший оптимист. А прокаты, мне честно, неинтересны, я хочу турниров. Фавориты? Владея головой и языком к 40 годам, скажу так: на мировой арене я хочу видеть наверху российский триколор, и мне абсолютно все равно, кто представляет группу Плющенко, Мишина или Тутберидзе. Всех, конечно, интересует ситуация в женском одиночном катании — как же там Трусова, Косторная, как Щербакова? Почему Валиевой разрешили со взрослыми выступать? И так далее. Но на выходных состоятся просто прокаты, здесь можно юниорам со взрослыми и наоборот. Это как обкатка новых ботинок. (Дмитрий Кузнецов)

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