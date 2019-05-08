Алексей Ягудин: "Приговор Кокорину и Мамаеву - полный бред"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин - о приговоре форварду "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

- Суд признал Кокорина и Мамаева виновными. Александр проведет в колонии 7,5 месяцев. Павел – на месяц меньше. Полный бред! 40 свидетелей, 20 томов по делу. Показуха, не более! К сожалению, ребята совершили то, что совершили, никаких оправданий, - написал Ягудин в Инстаграме. - Но дело никак не тянет на такое наказание! Вот такое у нас правосудие. Лучше бы реальными делами занялись, как убийства и так далее.

Суд приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого - на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев приговорены к заключению в колонии!