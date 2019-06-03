Алексей Ягудин: "Если застряну в лифте с Плющенко, то позову к нам в компанию Джигурду"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на вопросы издания "СтарХит". Он рассказал, как бы отреагировал на встречу с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и шоуменом Никитой Джигурдой, бывшим мужем фигуристки Марины Анисиной.

— Если обнаружу у себя в ванной Никиту Джигурду, то позвоню Марине Анисиной — пусть забирает свое сокровище. Чистое, душистое, без посторонних запахов, — сказал Ягудин. — Если застряну в лифте с Евгением Плющенко, топозову к нам в компанию Никиту Джигурду, который до этого был у меня в ванной.

Никита Джигурда и Марина Анисина развелись в 2016 году.