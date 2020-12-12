Аделина Сотникова оценила катание Трусовой, Косторной и Щербаковой

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в интервью «СЭ» призналась, что в этом сезоне внимательно не следит за соревнованиями по фигурному катанию.

— Я, конечно, в курсе результатов, но ни одной трансляции не видела. Школа и работа над книгой затмили всё. К тому же среди моих учеников пока нет тех, кто мог бы участвовать во взрослом чемпионате России. У меня сейчас своя колея — третий юношеский разряд, второй...

— Есть уверенность, что смена тренера пойдет на пользу Трусовой и Косторной?

— Время покажет. И Этери Георгиевна (Тутберидзе — Прим. «СЭ»), и Женя — очень хорошие тренеры. Просто мы, спортсмены, всегда ищем что-то новое — идеи, навыки, стимулы. Мне с Женей нравилось работать, у него куча интересных упражнений. Но пока рано делать выводы, как изменились программы Алены и Саши.

— Слишком мало времени прошло?

— Разумеется. Вдобавок из-за коронавируса весь сезон кувырком. А главное, девочки растут, меняется и тело, и катание... Пубертат — очень тяжелый период, я-то знаю. Умом вроде бы понимаешь, что тебя ждет, готовишься к этому психологически. Но реальность намного сложнее. Когда не получаются элементы, которые раньше выполняла с закрытыми глазами, сразу начинаешь загоняться, копаться в себе. Появляется неуверенность, страхи. Отсюда и ошибки.

— Как же быть?

— Работать над собой. Возможно, подключать психологов. Этого не нужно бояться, стесняться. Наоборот, любая помощь в такой ситуации исключительно на пользу.

— За кого в турнирах одиночниц болеете персонально?

— Мне нравится Косторная. Я не только на сложные технические элементы обращаю внимание. У Алены красивые линии, высокие прыжки. А катание прямо завораживает. Легкое, воздушное. Будто облачко парит надо льдом. Хочется смотреть и смотреть. Как на Каролину Костнер. Итальянка тоже катается так, что сидишь потрясенная, с открытым ртом, и уже не имеет значения — прыгнула она или нет.

— Понимаю вас.

— Трусова — другая. Трудоголик, вкалывает с утра до вечера. Не зная боли, страха и усталости, разучивает новые прыжки. Характер феноменальный! Плюс фантастическая крутка, юркость. А Щербакова — нежная полетная девочка. Для меня она еще ребеночек с миленькими глазками. На льду все делает красиво, плавно. Но характер стальной, как и у Трусовой.

Полностью интервью Аделины Сотниковой — на сайте «СЭ»