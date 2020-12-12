Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в интервью «СЭ» оценила решение Евгении Медведевой отказаться от выступления на чемпионате России из-за проблем со здоровьем. Медведева после возвращения к тренеру Этери Тутберидзе ни разу не участвовала в соревнованиях.

— Я вам так скажу. Здоровье — самое главное, — отметила Сотникова. — Нельзя тренироваться, пока не залечишь все болячки. Другой важнейший момент — концентрация. Не знаю, какие у Жени цели, готова ли она совмещать серьезные тренировки с выступлениями в шоу. Я, например, распыляться не могла. Такой человек, что отдаюсь полностью только одному делу. А Жене для начала надо определиться — стоит ли вообще продолжать карьеру? Все-таки молодежь уже наступает на пятки.

— Мягко говоря.

— Но это с одной стороны. А с другой — почему бы и не кататься дальше, если тебе нравится выступать, ты живешь этими эмоциями и азартом. Тут у каждого свои приоритеты.

— Сильно удивились, когда Медведева вернулась к Тутберидзе?

— Нет. Такое развитие событий можно было предположить.

— После внезапных финтов Трусовой и Косторной?

— Нет-нет, дело в другом. Сужу по себе. Я ведь тоже уходила от Елены Германовны. Время спустя сели, поговорили. И я осознала, что в мире фигурного катания это мой самый близкий человек. Который любит меня, понимает и готов все простить. Сердце разрывалось, что когда-то по отношению к Елене Германовне поступила не очень хорошо. Думаю, и Женя счастлива, что вернулась к тренеру, с которым связаны лучшие моменты в ее карьере.. (Александр Кружков)

Полностью интервью Аделины Сотниковой — на сайте «СЭ»