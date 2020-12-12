Аделина Сотникова: «Был предварительный разговор о «Ледниковом периоде». Но потом все затихло»
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в интервью «СЭ» рассказала о своих взаимоотношениях с проектом «Ледниковый период», победительницей которого она стала в 2016 году в паре с Александром Соколовским.
— В новом сезоне видела лишь одну программу. Дома щелкала каналами и случайно наткнулась. Сразу вспомнила, как сама там участвовала четыре года назад. Тогда в паре с Александром Соколовским мы выиграли «Ледниковый период».
— Сейчас на проект звали?
— Предварительный разговор был. Но потом все затихло. Выяснять подробности я не стала.
— Как вам Алина Загитова в роли ведущей?
— Слышала, что многие ее критикуют. Мне кажется, напрасно. Телевидение для Алины — абсолютно новый опыт, только-только начинает. Да, пока что-то не получается, чувствуется зажатость перед камерой. Но это нормально. Уверена, все наладится. Не удивлюсь, если со временем Алина станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев.
— Себя-то в этой роли представляете?
— Если пригласят — почему бы и не попробовать? Я открыта к любым предложениям. (Александр Кружков)
Полностью интервью Аделины Сотниковой — на сайте «СЭ»
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