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Яна Егорян в военной форме. Вам нравится?

16 октября 2019, 14:28

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в Instagram выложила свое фото в военной форме.

— Сегодня наша команда вылетает в Китай на VII Всемирные военные игры. Наша женская сборная фехтует 20 и 24 октября. Пожелайте нам удачи, — подписано фото.

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