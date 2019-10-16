Яна Егорян в военной форме. Вам нравится?

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в Instagram выложила свое фото в военной форме.

— Сегодня наша команда вылетает в Китай на VII Всемирные военные игры. Наша женская сборная фехтует 20 и 24 октября. Пожелайте нам удачи, — подписано фото.