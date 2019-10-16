Яна Егорян в военной форме. Вам нравится?
16 октября 2019, 14:28
Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в Instagram выложила свое фото в военной форме.
— Сегодня наша команда вылетает в Китай на VII Всемирные военные игры. Наша женская сборная фехтует 20 и 24 октября. Пожелайте нам удачи, — подписано фото.
Сегодня наша команда вылетает в Китай на VII Всемирные военные игры. Следить за выступлением сборной Вооружённых Сил Российской Федерации вы можете на специальном сайте. Сайт в шапке моего профиля, там будет вся актуальная информация. Наша женская сборная фехтует 20 и 24 октября. Пожелайте нам удачи!
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