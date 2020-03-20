Три китайских фехтовальщика заболели коронавирусом

Три китайских фехтовальщика сдали положительный тест на коронавирус после возвращения из Венгрии с этапа «Гран-при FIE», информирует Insidethegames со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Соревнования прошли 6-8 марта в Будапеште. Спортсмены вернулись в Китай 16 марта, где прямо в аэропорту у них был выявлен COVID-19.

Их отправили в больницу на лечение. Другие члены команды ушли на карантин.

Отметим, что после этого же турнира коронавирусом заболели три спортсмена из сборной Кореи. Вся команда также ушла на карантин.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.?