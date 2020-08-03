Поздняков продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию фехтования до сентября 2021 года

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию фехтования до 11 сентября 2021 года, когда пройдет перенесенный выборный конгресс организации, сообщает ТАСС.

Поздняков был избран главой Европейской конфедерации фехтования в 2016 году. Выборы руководства организации проходят один раз в четыре года. Планировалось, что выборный конгресс EFC пройдет 12 сентября в Сочи. В июле Федерация фехтования России выдвинула Позднякова на пост президента EFC.