Канадская наездница проглотила допинг во время чаепития

Канадская специалистка по конному конкуру Николь Уокер подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в связи с дисквалификацией за кокаин. Спортсменка сдала положительный допинг-тест на этот наркотик во время Панамериканских игр в Лиме в 2019 году. В результате она подвела не только себя, но и всю сборную Канады, которая не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в командных соревнованиях.

Как сообщает CBC, Уокер требует оправдания, заявляя, употребила кокаин непредумышленно — вместе с чаем из листьев коки. Этот напиток считается в Перу средством от горной болезни. По словам 27-летней спортсменки, она не знала, что данное растение содержит запрещенные в спорте вещества. Николь является дочерью Белинды Стронах, бывшего члена канадского парламента.