ВАДА выпустило обновленное руководство для антидопинговых организаций в связи с коронавирусом

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на официальном сайте опубликовало новое руководство для антидопинговых организаций в связи с распространением коронавируса. Происходящая ситуация сильно влияет на антидопинговую систему.

— Спортивный мир столкнулся с беспрецедентной ситуацией, коронавирус заставил всех участников антидопингового процесса скорректировать порядок ежедневных операций, — отметил президент ВАДА Витольд Банька. — Однако этот вопрос выходит далеко за рамки антидопингового аспекта и спорта, это глобальная чрезвычайная ситуация, поэтому нашими главными приоритетами должны быть здоровье, безопасность и социальная ответственность. ВАДА будет находиться на связи с антидопинговыми организациями, обеспечивая руководство и поддержку, чтобы можно было защитить здоровье всех заинтересованных сторон и сохранить целостность антидопинговой системы.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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