ВАДА сняло частичный запрет на работу лаборатории в Стокгольме

Всемирное антидопинговое агентство сняло запрет на работу лаборатории в Стокгольме, сообщает L'Equipe.

Частичный запрет был наложен 1 августа 2018 года из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий. Специалисты в Стокгольме продолжали работу, однако не могли принимать допинг-пробы, для проверки которых необходимо использовать метод, который не соответствует критериям ВАДА. Независимый дисциплинарный комитет провел разбирательство по данному вопросу и передал свои рекомендации для устранения выявленных нарушений.