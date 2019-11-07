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ВАДА потратило порядка 8 миллионов долларов на расследования в отношении России

7 ноября 2019, 20:08
Сумма расходов ВАДА на расследование по российскому допингу составила порядка 8 миллионов долларов. Фото AFP
Сумма расходов ВАДА на расследование по российскому допингу составила порядка 8 миллионов долларов. Фото AFP
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Стало известно, сколько Всемирное антидопинговое агентстве (ВАДА) потратило на расследования в отношении России. Сумма составила порядка 8 миллионов долларов.

— Думаю, что это около 8 миллионов, начиная от первого расследования, — цитирует «РИА Новости» генерального директора организации Оливье Ниггли.

Сегодня, 7 ноября, президентом ВАДА был выбран поляк Витольд Банька. Его срок полномочий начнется с 1 января 2020 года. Он сменит во главе организации британца Крэйга Риди, который возглавлял агентство с 2013 года.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191107/1560689653.html

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