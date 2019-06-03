ВАДА хочет инвестировать средства в искусственный интеллект

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли отметил, что работа организации стала гораздо сложнее, чем раньше. Поэтому, по его словам, нужно инвестировать в развитие новых технологий, в частности - в искусственный интеллект.

- Сегодня ситуация довольно сложная. Сложнее, чем 10 лет назад, - приводит слова Ниггли официальный сайт РУСАДА. - Потому что система хоть и улучшилась, но когда мы только начинали работу, все основывалось на тестах. Сейчас это только один из элементов нашей деятельности. Это как работа обычного общества: есть люди, которые хотят схитрить, а мы должны их останавливать. Есть прогресс, хотя многое еще нужно сделать. Сейчас мы внедряем механизмы, которые отслеживают этот прогресс.

Технологии помогут, никаких сомнений. Потому что они помогают во многих аспектах и позволяют иначе работать по каким-то направлениям. Уже многое сделано. Но самое главное – чтобы правила оставались одинаковыми для всех.

Мы собираем очень много данных, когда спортсмен проходит тест. Это различные параметры, информация о кодах, производительности, эффективности и так далее. Но на данный момент мы не очень эффективно используем эти данные, и тут у нас есть, где прибавить.

За последние 60 лет технологии очень сильно развились. И искусственный интеллект может помочь выявить какие-то неестественные модели и даже сократить какие-то издержки. Но в долгосрочной перспективе главное – не технологии, а образование. Это действительно поможет изменить мышление молодых спортсменов. Они попросту будут принимать решение не использовать допинг, и мне кажется, что это ключевое.