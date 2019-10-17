В США одобрили законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, который предполагает привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к преступным сговорам с целью применения допинга и других запрещенных веществ для получения преимуществ в крупных спортивных состязаниях. Законопроект получил название «Антидопинговый акт Родченкова» — в честь главного информатора ВАДА Григория Родченкова.

Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете Сената.