В ОКР считают принятый в США «закон Родченкова» неприемлемым

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков озвучил позицию организации по принятому в США «закону Родченкова», действие которого распространяется на соревнования с участием американских атлетов по всему миру.

— Мы внимательно изучили данный закон и считаем подход американской стороны абсолютно неприемлемым, — подчеркнул Поздняков. — Считаем, что для того чтобы исполнять надзорные функции в отношении всего мирового спорта, для начала надо наладить антидопинговую работу по международным стандартам у себя в стране.

Напомню, что ни одна из крупных коммерческих лиг в США — ни НХЛ, ни НБА, ни НФЛ, ни МЛБ, не выполняют положения Международного антидопингового кодекса. И более того, в соотвествии с местным законодательством, иностранные допинг-офицеры не имеют права осуществлять деятельность на территории США.

Таким образом, мы видим двойной стандарт по отношению к этой проблеме. Есть много возможностей по борьбе с допингом в рамках ВАДА. И как и любая глобальная проблема, это должно решаться на основе международного консенсуса, а не так, как предлагают наши американские партнеры.

(Антон Бабошин)