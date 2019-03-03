СМИ: австрийский велогонщик Денифль признался в использовании кровяного допинга

Австрийский велогонщик Штефан Денифль был задержан полицией по подозрению в использовании допинга. Как сообщает Kronen Zeitung, 31-летний спортсмен признался в употреблении кровяного допинга.

Денифль являлся одним из клиентов немецкого врача Марка Шмидта, который был арестован в Эрфурте несколько дней назад. Задержание велогонщика стало следствием совместной операции австрийской и немецкой полиции по раскрытию допингового мошенничества на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. В ходе этого рейда были арестованы пять лыжников: по двое из Австрии и Эстонии, один из Казахстана.

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