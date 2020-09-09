Семеня проиграла апелляцию по «тестостероновому делу»

Швейцарский суд отказал олимпийской чемпионке в беге на 800 метров Кастер Семени в удовлетворении апелляции на решение Спортивного арбитража по ограничению естественного уровня тестостерона у спортсменок, сообщает NBC. Южноафриканская бегунья уже несколько лет пытается добиться разрешения выступать без гормональной терапии, как того требуют правила World Athletics. Международная федерация ввела ограничения на уровень тестостерона для участниц забегов на дистанциях от 400 метров до мили, поскольку считает, что такие атлетки как Семеня имеют неспортивное преимущество над женщинами с естественным тестостероновым балансом.

Семеня не согласна с таким ограничением, ведь высокий уровень тестостерона у нее от природы, и никаких медицинских показаний для приема лекарств у нее нет. Кастер поддержали различные международные комиссии по защите прав женщин, но Спортивный арбитраж утвердил ограничения World Athletics. Швейцарский суд сначала отменил антитестостероновые правила, но потом неожиданно передумал. И вот последняя апелляционная инстанция также не поддержала позицию спортсменки, у которой после гормональной терапии резко падают результаты.

— Я очень разочарована решением суда, но не позволяю World Athletics накачивать меня лекарствами или мешать мне быть той, кем я являюсь, — говорится в пресс-релизе Семени. — Отстранение таких спортсменок, как я, или угроза нашему здоровью исключительно из-за наших природных способностей ставит World Athletics в неправильную позицию. Я буду продолжать бороться за права женщин-спортсменок как на беговой дорожке, так и вне ее, пока мы все не сможем свободно выступать такими как родились. Я знаю, что поступаю правильно, и сделаю все, что в моих силах, для защиты основных прав девушек всего мира.