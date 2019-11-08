РУСАДА с января по октябрь провело около 8,5 тысячи тестирований

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за десять месяцев 2019 года провело 8421 тестирование, взяв у спортсменов 10064 допинг-пробы, информирует ТАСС. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В октябре, по словам Пахноцкой, было организовано 613 тестов и взята 791 допинг-проба; в сентябре — 605 тестов и 727 допинг-проб.

Как сообщил ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тысч допинг-проб, в 2020-м — 13 тысяч Увеличения планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято у спортсменов 9540 проб, в то время как планировалось взять 9 тысяч.