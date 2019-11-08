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РУСАДА с начала года получило от атлетов 89 запросов на терапевтические исключения

8 ноября 2019, 16:39
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Российское антидопинговое агентство за десять месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 89 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов, сообщает ТАСС.

61 запрос передан в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено к настоящему времени 35 запросов, отклонено — 23.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством вещества.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7094095

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