РУСАДА с начала года получило от атлетов 89 запросов на терапевтические исключения

Российское антидопинговое агентство за десять месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 89 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов, сообщает ТАСС.

61 запрос передан в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено к настоящему времени 35 запросов, отклонено — 23.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством вещества.