РФС: РУСАДА сообщает, что у футболиста ФНЛ нашли допинг

РУСАДА направила в Российский футбольный союз (РФС) письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил футболистом Олимп-ФНЛ, информирует официальный сайт организации. Имя спортсмена и клуб не уточняются.

– Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА, – говорится в заявлении пресс-службы РФС.

В РФС также подчеркнули, что в отношении нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры.

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