Ответ России на вопросы ВАДА разместился на 85 страницах

Ответ России на вопросы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) представляет собой 85-страничный документ. Об этом рассказал председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

Российская сторона в октябре ответила ВАДА на 31 вопрос о причинах появления изменений, выявленных в результате проверки базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты допинг-тестирования российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если ВАДА сочтет объяснения неубедительными, комитет по соответствию рекомендует исполкому ВАДА применить санкции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), что поставит под угрозу выступление российских спортсменов на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх.

— Россия ответила на каждый из 31 вопроса. Хороши они или нет, это еще надо понять, — цитирует ТАСС Тейлора. — Поступивший ответ содержит позицию министра спорта России и ряда экспертов. Они прислали 85 страниц кропотливого анализа.

Комитет по соответствию соберется 17 ноября. Если ему удастся сформировать рекомендацию исполкому ВАДА, решение по статусу РУСАДА будет принято 9 декабря.