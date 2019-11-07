Новый глава ВАДА Банька подарил Риди набор клюшек для гольфа

Поляк Витольд Банька, который был избран на пост президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сделал подарок своему предшественнику британцу Крейгу Риди. Он подарил ему набор клюшек для гольфа, сообщает ТАСС.

35-летний Витольд Банька — бывший легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира в эстафете 4х400 м. Министр спорта и туризма Польши. Срок его полномочий начнется с 1 января 2020 года.