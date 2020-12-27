Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

При этом он согласился: необходимость в реформировании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) есть, но нельзя решать проблему с помощью «акта Родченкова» в США.

«Есть необходимость реформирования ВАДА, — цитирует «Матч ТВ» Лаврова. — Я помню историю с Марией Шараповой и мельдонием. Глупость какая-то. Он продается в аптеках без рецепта. Это вызывающая проблема, ее и ей подобные нужно каким-то образом решать. Я сейчас критикую ВАДА за непонятные ужесточения, явно дискриминационные. Но, с другой стороны, считается, что ВАДА себя ведет недостаточно жестко по отношению к России».

«Руководитель американского агентства по борьбе с допингом уже обрушился на ВАДА с резкими обвинениями, что оно выгораживает русских и что эту организацию саму нужно реформировать, — добавил Лавров. — Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого «акта Родченкова» будет создана, и уже создается по большому счету, система в США, которая оттеснит ВАДА на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Я считаю, что это будет позор для всего спорта, если эта система окажется действительно внедрена. Да, ВАДА несовершенно, да, 90 процентов членов исполкома — члены НАТО или ближайшие союзники НАТО...»