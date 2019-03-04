Источник: Найденные в Германии 40 пакетов крови не принадлежат спортсменам, арестованным в Австрии

40 пакетов крови, которые найдены в Эрфюрте (Германия), не принадлежат арестованным ранее спортсменам, утверждает немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, ранее сообщивший о находке.

Немецкие правоохранительные органы уже начали расследование по этому поводу.

- Мы ожидаем, что эти пакеты относятся к разным спортсменам из нескольких видов спорта, - цитирует главного прокурора Мюнхена Кая Гребера Die Presse. - Это только капля в море.

По информации Зеппельта, находка не имеет никакого отношения к недавним задержаниям спортсменов в Зеефельде (Австрия).

Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии задержали девять человек за нарушение антидопинговых правил. Среди них были два лыжника сборной Австрии (Макс Хауке и Доминик Балдауф), два – Эстонии (Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв) и один – Казахстана (Алексей Полторанин). Все они уже признали свою вину.

FIS временно отстранила Таммъярва, Веерпалу и Полторанина. Балдауф и Хауке дисквалифицированы Национальным антидопинговым агентством Австрии.

Кроме того, сообщалось, что спортсменам грозит до трех лет тюрьмы.