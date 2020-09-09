ИИХФ дисквалифицировала игрока «СКА-1946». В его допинг-пробе обнаружены следы кокаина
9 сентября 2020, 15:47
Международная федерация хоккея дисквалифицировала Илью Алтыбармакяна и Марию Тюганкину за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт ИИХФ.
В допинг-пробе 19-летнего Алтыбармакяна, который выступал в прошлом сезоне за «СКА-1946», в МХЛ были обнаружены следы кокаина. Игрок дисквалифицирован на 4 года, он отказался от вскрытия допинг-пробы B.
19-летняя Тюганкина, которая выступает за «Агидель», сдала положительный допинг-тест на фуросимид. Однако спортсменка смогла доказать, что препарат попал в организм с продуктом, в аннотации к которому запрещенное вещество не указывалось.