Гендиретор ВАДА назвал РУСАДА достойной антидопинговой организацией

Генеральный директор всероссийского антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли отметил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.

- Все мы многое поняли. РУСАДА в какой-то степени само себя восстановило, само себя построило, - приводит слова Ниггли официальный сайт РУСАДА. - Теперь РУСАДА - полностью независимый орган, это важно. Генеральный директор РУСАДА - независимая фигура, он прибыл из области финансов, и теперь нет конфликта интересов.

Все это привело к тому, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией. Мы не должны быть наивными, потому что многие вещи меняются, мы должны оставаться начеку, должны смотреть, как РУСАДА будет развиваться. Мы будем продолжать следить за тем, чтобы РУСАДА было независимым. Пока нас все устраивает.