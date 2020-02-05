Джокович встал на защиту чилийца Харри, временно отстраненного из-за положительного допинг-теста

Первая ракетка мира Новак Джокович отметил, что чилийский теннисист Николас Харри не похож на того, кто хотел бы нарушить правила.

— Не знаю, что произошло с Николасом, — цитирует latercera Джоковича. — Не могу сказать, виновен он или нет, потому что не знаю, но, если он понимает, что отстранение несправедливое, он должен сделать все, чтобы доказать свою невиновность.

Мы за чистый спорт. Я за то, чтобы мы проходили тесты так часто, как это необходимо. И я не думаю, что Харри принимал допинг. Я не так хорошо его знаю, но он не похож на того, кто хотел бы нарушить правила. Он кажется отличным парнем, который много работает и любит теннис. Остается надеяться, что он скоро вернется на корт.

О временном отстранении Харри из-за положительного допинг-теста ITF объявила в середине января. Положительной оказалась проба, которую он сдал во время проведения матча Кубка Дэвиса Испания — Чили в Мадриде 19 ноября 2019 года. В его моче были обнаружены запрещенные препараты лигандрол и станонозол.

24-летний чилиец занимает 78-е место в рейтинге АТР. Самая высокая позиция в карьере — 38-я. Он выиграл один турнир — в Бостаде, Швеция (2019 год).