CAS не будет проводить слушаний по делу РУСАДА против ВАДА как минимум до 1 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил в ответ на запрос «СЭ», что слушания по иску ВАДА против РУСАДА состоятся не ранее 1 мая. Заседание перенесено из-за эпидемии коронавируса.

— В настоящий момент между сторонами еще продолжается обмен письменными позициями, — сообщили в пресс-службе CAS. — Поэтому слушания в любом случае можно было бы провести не ранее конца апреля. Так как ограничения из-за коронавируса не позволяют проводить любых судебных заседаний в Швейцарии до 1 мая, слушания по этому делу состоятся в любом случае после этой даты.

Напомним, ВАДА пытается наказать Россию за якобы имевшие место манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Среди самых чувствительных четырехлетних санкций — лишение наших сборных флага на Олимпиадах и других крупных соревнованиях, а также запрет на проведение больших международных стартов на территории нашей страны. Российская сторона с обвинениями в фальсификации базы не согласна. (Наталья Марьянчик)

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