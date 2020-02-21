Велоспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Велоспорт   //    Велотрек

Стал известен состав сборной России на ЧМ по велотреку

10:50

Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец объявил состав команды на чемпионат мира по велотреку, сообщает «РИА Новости». Соревнования пройдут в Берлине с 26 февраля по 1 марта.

— Екатерина Роговая, Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Наталия Антонова заявлены в спринтерской группе, Анастасия Чулкова едет скретч, Тамара Дронова — индивидуальную гонку, Диана Климова, Мария Новолодская — мэдисон, Новолодская едет гонку по очкам, — сказал Ковпанец. — В состав спринтерской группы вошли Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Александр Шарапов, Шейн Перкинс, Павел Якушевский, у темповиков выступят Никита Берсенев, Иван Смирнов, Кирилл Свешников, Глеб Сырица, Александр Евтушенко, Лев Гонов, Виктор Манаков, Андрей Сазанов.

В заявку на командный спринт вошли Дмитриев, Якушевский, Шарапов, Гладышев.

— Из них будем выбирать, — пояснил Ковпанец. — Якушевский и Дмитриев едут спринт, Дмитриев и Перкинс — кейрин. Евтушенко едет индивидуальную гонку, Сазанов — скретч, Манаков — групповую гонку.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200221/1565042040.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир