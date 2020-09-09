Велоспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Юэн выиграл 11-й этап «Тур де Франс», Роглич сохранил лидерство в общем зачете

9 сентября 2020, 19:02
Калеб Юэн (справа). Фото Reuters
Калеб Юэн (справа). Фото Reuters

Завершился 11-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

Победу одержал австралиец Калеб Юэн (Mitchelton-Scott). Он преодолел 168,5 км за четыре часа и одну секунду. В тройку призеров также попали словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe) и ирландец Сэм Беннетт из команды Deceuninck-QuickStep. Они показали такое же время, как и победитель.

Желтую майку лидера общего зачета после завершения этапа сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Велоспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир