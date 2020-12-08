Велогонщик впал в кому, врезавшись на трассе в неподвижный мотоцикл

Неподвижный полицейский мотоцикл на трассе стал причиной массового завала и серьезных травм на велогонке Men's National Road в Австралии. Группа из десяти велосипедистов на скорости вошли в слепой поворот и снесла мотоцикл сопровождения, который остановился на дороге для того, чтобы пропустить пешехода.

Всем участникам инцидента, включая полицейского-мотоциклиста потребовалась срочная медицинская помощь, а 25-летний Бен Карман из-за повреждений голени даже был введен врачами в искусственную кому. Впрочем, его жизнь вне опасности. Организаторы гонки назвали случившееся «несчастным случаем», пишет Yahoo Sport.