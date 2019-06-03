Россия улучшила позиции в рейтинге олимпийской квалификации по велоспорту

Мужская сборная России по велоспорту на шоссе поднялась с 22-го на 19-е место в олимпийском квалификационном рейтинге.

Новая версия рейтинга опубликована на официальном сайте Международного союза Велосипедистов (UCI) в понедельник. По результатам этого рейтинга определится, какое число спортсменов сможет выставлять каждая страна в мужской индивидуальной шоссейной гонке на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Улучшить положение в нем удалось благодаря зачетным 1788,72 баллам, набранным Павел Сиваковым и Ильнуром Закариным в итоговой классификации "Джиро", завершившейся в воскресенье. В олимпийском квалификационном рейтинге учитываются результаты спортсменов на международных велогонках различного уровня.