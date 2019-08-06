На "Туре Польши" пройдет круг без гонки в память о Ламбрехте

Четвертый этап "Тура Польши" не состоится, велогонщики проедут только один круг в память о бельгийце Бьорге Ламбрехте. Об этом сообщил глава Ассоциации профессиональных велогонщиков Польши Ярослав Марич.

Ранее стало известно, что 22-летний Ламбрехт врезался в бетонную трубу через 50 км после старта. Ему оказали первую реанимационную помощь, после чего доставили в больницу на машине скорой помощи в критическом состоянии. Он умер во время операции.

– Четвертый этап "Тура Польши" будет нейтрализован. Гонщики проедут один круг. Без гонки. Если представители Lotto Soudal будут стартовать завтра, они пересекут финишную линию впереди пелотона, – написал Марич в своем Twitter.