Катальдо победил на 15-м этапе "Джиро д'Италия"

Итальянский велогонщик Дарио Катальдо из команды Astana одержал победу на 15-м этапе "Джиро д'Италия". Он преодолел 232 км за 5 часов 48 минут 15 секунд.

Второе место занял итальянец Маттиа Каттанео из Androni Giocattoli-Sidermec. Замкнул тройку британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott.

Россиянин Павел Сиваков из команды Ineos занял 16-е место.

В общем зачете лидирует эквадорский велогонщик Ричард Карапас из Movistar. Вторым идет словенец Примож Роглич (Team Jumbo), третье место занимает Винченцо Нибали (Bahrain-Merida).