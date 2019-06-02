Ричард Карапас выиграл "Джиро д’Италия"-2019

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем Гранд-тура "Джиро д’Италия" 2019 года.

​Сегодня, 2 июня, на веломногодневке состоялся заключительный этап. Победу одержал американец Чед Хага из Team Sunweb (22 минуты 7 секунд). Вторую и третью строчку заняли бельгийцы из Lotto Soudal Виктор Кампенартс (+0,04) и Томас де Гент (+0,06). Карапас занял 36-е место.

В общем зачете 26-летний эквадорец одержал итоговую победу, опередив итальянца Винченцо Нибали из Bahrain Merida на 1 минуту и 5 секунд.

​"Джиро д’Италия"

21-й этап

Верона

Гонка с раздельным стартом, 17 км

1. Чед Хага (США, Team Sunweb) – 22.07

2. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Soudal) – отставание 0.04

3. Томас де Гент (Бельгия, Lotto Soudal) – 0.06

13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0.36

20. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 0.57

59. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.40

Общий зачет, итоговое положение

​1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 90:01.47

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – отставание 1.05

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2.30...

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 8.56

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 12.14...

121. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4:56.00