Ричард Карапас выиграл "Джиро д’Италия"-2019

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем Гранд-тура "Джиро д’Италия" 2019 года.
Сегодня, 2 июня, на веломногодневке состоялся заключительный этап. Победу одержал американец Чед Хага из Team Sunweb (22 минуты 7 секунд). Вторую и третью строчку заняли бельгийцы из Lotto Soudal Виктор Кампенартс (+0,04) и Томас де Гент (+0,06). Карапас занял 36-е место.
В общем зачете 26-летний эквадорец одержал итоговую победу, опередив итальянца Винченцо Нибали из Bahrain Merida на 1 минуту и 5 секунд.
"Джиро д’Италия"
21-й этап
Верона
Гонка с раздельным стартом, 17 км
1. Чед Хага (США, Team Sunweb) – 22.07
2. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Soudal) – отставание 0.04
3. Томас де Гент (Бельгия, Lotto Soudal) – 0.06
13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0.36
20. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 0.57
59. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.40
Общий зачет, итоговое положение
1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 90:01.47
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – отставание 1.05
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2.30...
9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 8.56
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 12.14...
121. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4:56.00