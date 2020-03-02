Источник: Олег Тиньков выплатил в качестве залога 20 миллионов фунтов

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express. Американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест бизнесмена.

США обвинили бывшего спонсора велосипедной команды Tinkoff Saxo Team в подаче недостоверной налоговой декларации и занижении своего дохода за 2013 год. Олег Тиньков находится под строгим комендантским часом в преддверии своего следующего судебного заседания. Он будет находиться под наблюдением электронным способом и должен оставаться с 19:00 до 7:00 в квартире в Кенсингтоне.

Олег Тиньков занимает 47-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. В 2013 году Тиньков отказался от паспорта США.