«Спартак» приглашает на онлайн-турнир по киберхоккею

Хоккейный «Спартак» проводит всероссийский открытый онлайн-турнир по игре на приставках. Принять участие в турнире может любой желающий. Единственное ограничение — возраст участников старше 12 лет. Победителю турнира достанется игровая приставка, а призеры смогут выиграть бытовую технику и различные сертификаты от партнеров клуба. Все матчи будут проходить в режиме онлайн. Участие в турнире бесплатное.

Регистрация на турнир уже идет, желающим необходимо отправить заявку на электронный адрес tournament@spartak.ru. Все подробности — на сайте московского «Спартака» и на официальной странице турнира ВКонтакте.

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