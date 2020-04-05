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Смолов сыграет в турнире CS:GO с Зинченко, Безденежных и Кротовым

5 апреля 2020, 19:15
Федор Смолов. Фото instagram.com Федор Смолов сыграет против Александра Зинченко в CS:GO. Фото instagram.com
Федор Смолов. Фото instagram.com
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов опубликовал новую сторис в своем Instagram. 30-летний российский форвард сообщил, что примет участие в матче по CS:GO c другими футболистами.

За команду Смолова также будут играть: Вячеслав Кротов («Уфа»), Игорь Безденежных («Чайка»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Евгений Марков («Рубин»).

Состав соперников: Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Василий Кравец («Луго»), Артем Ярмолицкий («Химик-Арсенал»), Александр Зубков и Женя Осадчук.

Федор Смолов сыграет против Александра Зинченко в CS:GO. Фото instagram.com
Федор Смолов сыграет против Александра Зинченко в CS:GO. Фото instagram.com

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