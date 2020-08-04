«Happy», «HawK» и «Foggy» узнали соперников на DreamHack Warcraft III Open 2020

Организаторы DreamHack Open 2020 распределили участников турнира по Warcraft III: Reforged по группам. Дмитрий «Happy» Костин попал в квартет С, где будет сражаться с Ильей «Sonik» Малышем.

В группе А выступят Артем «Cash» Широбоков и Иван «CoopeR» Игнатов, в группе D сыграют Андрей «Foggy» Корень и Юрий «Neytpoh» Карев, а Сергей «HawK» Щербаков будет бороться за выход в плей-офф в группе D.

Все группы будут сыграны по системе GSL с форматом матчей до двух побед. Два лучших игрока от каждой группы пройдут в стадию плей-офф. В финале турнира соперники поборются в серии best-of-5.

DreamHack Warcraft III Open 2020 пройдет в онлайне с 5 по 16 августа. Призовой фонд турнира составит 10 тысяч долларов.