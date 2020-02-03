Гарет Бэйл основал киберспортивную команду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл открыл киберспортивную организацию Ellevens Esports, сообщает Digital Sport. Как сообщает издание, в данный момент в составе организации есть только команда по FIFA 20, которая дебютирует на профессиональной киберспортивной арене в феврале на FIFA eClub World Cup. Также, Ellevens Esports открыла поиск талантливых игроков в Fortnite, Rocket League и CS:GO.

— На поле моя задача — всегда побеждать, — приводит слова Бэйла Digital Sport. — У Ellevens Esports будет точно такое же отношение к своему делу. Футбол и киберспорт похожи в том, что оба вида спорта требуют самоотверженности и жертв, чтобы достичь пика своих возможностей. Я хочу обеспечить лучших игроков со всего света лучшими возможностями и построить киберспортивное наследие. Мне нравится в играх то, что они объединяют людей по всему миру, так что каждый может попробовать свои силы в Ellevens Esports.