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Анонсировано расписание World Cyber Games 2020

16:15

Организаторы World Cyber Games 2020 объявили даты проведения турнира. Квалификации по четырем дисциплинам пройдут с сентября по октябрь.

Расписание квалификаций:

Honor of Kings — с 19 сентября по 18 октября;

FIFA Online 4 — с 3 по 18 октября;

CrossFire — с 5 по 7 октября;

Warcraft III (соло-турнир) — с 7 сентября по 7 октября;

Warcraft III (командный турнир) — с 12 по 21 октября.

Из-за пандемии коронавируса WCG 2020 состоится в онлайне. В квалификационный этап участников пригласят организаторы. Финал чемпионата пройдет с 5 по 8 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/other/news/anonsirovano-raspisanie-world-cyber-games-2020

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