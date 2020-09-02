Анонсировано расписание World Cyber Games 2020
16:15
Организаторы World Cyber Games 2020 объявили даты проведения турнира. Квалификации по четырем дисциплинам пройдут с сентября по октябрь.
Расписание квалификаций:
Honor of Kings — с 19 сентября по 18 октября;
FIFA Online 4 — с 3 по 18 октября;
CrossFire — с 5 по 7 октября;
Warcraft III (соло-турнир) — с 7 сентября по 7 октября;
Warcraft III (командный турнир) — с 12 по 21 октября.
Из-за пандемии коронавируса WCG 2020 состоится в онлайне. В квалификационный этап участников пригласят организаторы. Финал чемпионата пройдет с 5 по 8 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/other/news/anonsirovano-raspisanie-world-cyber-games-2020