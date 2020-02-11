Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин во время совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Комиссаровым, более известным как «Drainys», на портале Twitch раскритиковал игры Apex Legends и Fortnite.

— Сам в Apex Legends не играл, но посмотрел несколько видео — по-моему, это какой-то трэш, — цитирует игрока Cybersport.ru. — О Fortnite я вообще ничего не говорю, это просто катастрофа, столько всего в игре происходит. Наверное, для меня это худшая игра в жанре Battle Royale, ужас.

Головин — частый гость на стримах «Drainys». Во время трансляций они играют в PUBG и CS:GO, а также обсуждают другие игры. Ранее футболист рассказывал, что провел около трех тысяч часов в Dota 2, а также посвятил несколько лет игре в World of Warcraft.

В 2018 году Александр Головин отметил, что мог бы стать киберспортсменом, если бы у него не сложилась футбольная карьера.