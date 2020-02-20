Natus Wincere и Moscow Five сыграют на LCL Open Cup Spring 2020

Начался групповой этап LCL Open Cup Spring 2020 по League of Legends. Из открытых квалификаций в эту стадию прошли восемь команд, в том числе Natus Wincere, Moscow Five, два состава Future Perfect и другие коллективы.

Групповая стадия LCL Open Cup проходит по двойной круговой системе. 16 команд посеяли в четыре группы, в каждую попали два представителя LCL Spring 2020 и два коллектива из открытых квалификаций. Две лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф, где в сетке формата single-elimination разыграют путевку в финал состязания. Решающее противостояние состоится в офлайне.

LCL Open Cup проходит с 19 февраля по 29 марта. Коллективы разыгрывают миллион рублей.