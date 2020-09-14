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Жиго получит реалистичное лицо в PES 2021

03:40
Жиго получит реалистичное лицо в PES 2021. Фото Twitter
Жиго получит реалистичное лицо в PES 2021. Фото Twitter
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Компания Konami уже на этой неделе выпустит футбольный симулятор eFootball PES 2021. Игра станет обновлением прошлогодней части — PES 2020.

По информации HFPM 1998, в новой части франшизы появится 141 новое фотореалистичное лицо игроков. Единственным представителем чемпионата России в этом списке является защитник «Спартака» Самюэль Жиго.

Напомним, релиз eFootball PES 2021 состоится 15 сентября на всех популярных платформах. Чемпионат России полностью представлен будет только в этом футсиме.

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