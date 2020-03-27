«Зенит» проведет киберфутбольный матч с «Шальке-04». Товарищеская встреча между командами из Санкт-Петербурга и Гельзенкирхена состоится 29 марта, сообщает официальный сайт клуба.

Матч пройдет в формате 2 на 2. «Зенит» представят Константин Los.K.G Лось и Иван Vaipik Сердиенко. За немецкую команду сыграют Мехраб MeroMen Исмаилиан и Матиас MatzeGoool Винклер.