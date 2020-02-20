«Спартак» сыграет в группе с «Локомотивом» и «Динамо» в Гранд-финале Киберлиги PES 2020

Состоялась жеребьевка Гранд-финала Киберлиги PES 2020. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В турнире будут участвовать представители команд премьер-лиги.

Результаты жеребьевки.

Группа А: ЦСКА, «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов».

Группа B: «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Динамо».

Группа C: «Арсенал», «Урал», «Краснодар», «Уфа».

Группа D: «Зенит», «Ростов», «Ахмат», «Сочи».

Турнир пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 22 февраля. Он будет проходить в формате 2x2. Призовой фонд соревнований — миллион рублей.