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«Спартак» сыграет в группе с «Локомотивом» и «Динамо» в Гранд-финале Киберлиги PES 2020

20 февраля 2020, 15:27

Состоялась жеребьевка Гранд-финала Киберлиги PES 2020. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В турнире будут участвовать представители команд премьер-лиги.

Результаты жеребьевки.

Группа А: ЦСКА, «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов».

Группа B: «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Динамо».

Группа C: «Арсенал», «Урал», «Краснодар», «Уфа».

Группа D: «Зенит», «Ростов», «Ахмат», «Сочи».

Турнир пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 22 февраля. Он будет проходить в формате 2x2. Призовой фонд соревнований — миллион рублей.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B8wphdeDost/

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