«Спартак» сыграет в группе с «Локомотивом» и «Динамо» в Гранд-финале Киберлиги PES 2020
Состоялась жеребьевка Гранд-финала Киберлиги PES 2020. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В турнире будут участвовать представители команд премьер-лиги.
Результаты жеребьевки.
Группа А: ЦСКА, «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов».
Группа B: «Спартак», «Рубин», «Локомотив», «Динамо».
Группа C: «Арсенал», «Урал», «Краснодар», «Уфа».
Группа D: «Зенит», «Ростов», «Ахмат», «Сочи».
? Состоялась жеребьёвка группового этапа Гранд-финала Киберлиги по PES 2020! ? ? Нет ни одного повода откладывать регистрацию на мероприятие, которое состоится на «Открытие Арене». Ссылка на регистрацию — в описании профиля! ? ? А если прийти не удастся, смотрите трансляцию на нашем YouTube-канале. #РПЛ #Киберлига
Турнир пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 22 февраля. Он будет проходить в формате 2x2. Призовой фонд соревнований — миллион рублей.
Дополнительная информация: