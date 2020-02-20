«Спартак», «Локомотив», «Динамо» и «Рубин» сыграют в одной группе Киберлиги РПЛ
20 февраля 2020, 06:24
В среду вечером состоялась жеребьевка Киберлиги РПЛ по футбольному симулятору eFootball PES 2020. Турнир пройдет в эти выходные. Призовой фонд — 1 миллион рублей.
Группа А: ЦСКА, «Крылья Советов», «Оренбург» и «Тамбов».
Группа B: «Спартак», «Рубин», «Локомотив» и «Динамо».
Группа C: «Арсенал», «Урал», «Краснодар» и «Уфа».
Группа D: «Зенит», «Ростов», «Ахмат» и «Сочи».
Представители клубов определялись с начала этого месяца через отборочные турниры.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...