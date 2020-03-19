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Розыгрыш «Лиги карантина» по киберфутболу с участием Балотелли и Каннаваро отменен. Коронавирус ни при чем

19 марта 2020, 22:15

Турнир «Лига карантина» по игре FIFA 20 с участием ряда итальянских футболистов не состоится. Планировалось, что в турнире примут участие известные действующие и бывшие игроки, включая Марио Балотелли, Андреа Пирло, Марко Матерацци, Фабио Каннаваро и другие. При этом матчи планировал показать один из телеканалов.

Однако организаторы сообщили, что турнир не состоится из-за юридических проблем. Официально подробности не разглашались, но болельщики предположили, что вина лежит на разработчике игры EA Sports, который мог потребовать отчисления.

Турнир планировалось провести на фоне приостановки розыгрыша серии A и большинства других спортивных состязаний из-за эпидемии коронавируса.

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