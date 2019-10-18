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Разработчки PES 2020 предложил Рибери свою игру вместо FIFA 20

01:00
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Разработчки eFootball PES 2020 в Twitter ответил полузащитнику «Фиорентины» Франку Рибери, который остался недоволен своей компьютерной моделью в FIFA 20.

«Недавно играл в FIFA 20 с детьми. — Эй, EA Sports (разработчики игры — прим. «СЭ»), кто этот парень?» — написал Рибери.

В ответ страница eFootball PES написала: «Эй, Франк! Ты знаешь этого парня?». К сообщению был прикреплен скриншот модели футболиста из футсима.

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

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